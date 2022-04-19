«Gmail» يضيف خدمة جديدة لتحميل الإيميلات دون الاتصال بـ الإنترنت

جدة - نرمين السيد - وطرح "Gmail" خدمة تنزيل سائل البريد الإلكترونى فى شكل ملفات EML على سطح المكتب فقط، أى أنه لا يمكن القيام بذلك على الهاتف.

وأوضح "Gmail" أنه لن يتم فتح ملفات "EML" مباشرة، ولكن من خلال الاستعانة ببرامج البريد الإلكترونى لسطح المكتب مثل Outlook أو Windows Mail، وفقا لموقع "howtogeek".

ولحفظ البريد الإلكترونى من Gmail على الكمبيوتر، يجب اتباع بعض الخطوات وهى:

-فتح متصفح الويب على الكمبيوتر.

-فتح "Gmail" وتسجيل الدخول إلى الحساب.

-بعد فتح البريد الإلكترونى المراد تنزيله، يوجد "3 نقاط" أعلى يمين الشاشة نحتاج إلى الضغط عليها.

-من القائمة المنسدلة اضغط على تحميل الرسالة "Download message".

-تظهر بعدها نافذة الحفظ المعتادة على الكمبيوتر، اختر منها المجلد الذى تريد فيه حفظ بريدك الإلكترونى، ثم أدخل اسما لملف بريدك الإلكترونى فى خانة "اسم الملف" File Name.

ولفتح أو إرفاق البريد الإلكترونى الذى تم تنزيله فى بريد إلكترونى جديد:

-استخدام تطبيق البريد المدمج في Windows أو Outlook لفتح البريد الإلكترونى من Gmail الذى تم تنزيله.

-الضغط بالزر الأيمن على ملف EML، واختيار فتح باستخدام بريد Open With Mail.

-تظهر بعدها محتويات البريد الإلكترونى على الشاشة.

وعند الرغبة فى إرفاق البريد الإلكترونى الذى تم تنزيله برسالة بريد إلكترونى جديدة، فقط يجب إنشاء البريد الإلكترونى الجديد فى البريد الإلكترونى المفضل لديك، ثم حدد خيار "إرفاق الملفات" Attach files واختر ملف EML كمرفق.