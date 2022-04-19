أمريكى يدخل موسوعة «جينيس» لضخامة لسانه

جدة - نرمين السيد - ودخل بارنز موسوعة "جينيس" لكونه صاحب أضخم لسان فى العالم، حيث يملأ فمه بالكامل.
وأشارت "جينيس" إلى أن بارنز يملك أكبر محيط لسان فى العالم، فعندما يتمدد يصل لسانه إلى ارتفاع 42 ميلليمتر، وعرض 40 ميلليمتر، وفقا لما جاء فى "البيان".
ونشرت موسوعة جينيس مقطع لفيديو يظهر ضخامة لسان بارنز، حيث بدا وكأنه يملأ فمه بالكامل، كما وضع الشاب بيضة إلى جوار لسانه ليظهر اللسان مقاربا إلى حد كبير لحجم البيضة.
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