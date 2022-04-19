افتتاح حديقة نباتات بالصين بها 5 ملايين عينة تمثيلية من القارات الـ5

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة الوطنية للغابات والمراعى الصينية، افتتاح حديقة النباتات الوطنية الصينية رسميا فى بكين، وتحتوى على أكثر من 30 ألف نوع من النباتات و5 ملايين عينة نباتية تمثيلية من القارات الخمس.





وأوضحت الهيئة فى بيان اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة الأنباء الصينية، أنه تم بناء حديقة النباتات الوطنية الصينية على مساحة مخططة تبلغ 600 هكتار، حيث بنيت على أساس معهد علم النبات التابع للأكاديمية الصينية للعلوم وحديقة بكين النباتية، مضيفة أنها تعد قاعدة وطنية لحماية التنوع النباتى، ورمز مهم لمستوى التنمية المستدامة فى البلاد. يذكر أن مجلس الدولة الصينى (مجلس الوزراء) قد وافق على إنشاء حديقة النباتات الوطنية فى بكين فى ديسمبر عام 2021.

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