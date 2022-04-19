الإفتاء تكشف عن 10 سنن ثمينة تجلب لك الخير فى الدنيا والآخرة

جدة - نرمين السيد - كشفت دار الإفتاء المصرية عن مجموعة من السنن الستحبة التى كان يفعلها الحبيب المصطفى، محمد، صلى الله عليه وسلم، والتى تهذب الخلق من ناحية، وتجلب الثواب الجزيل للمسلم من ناحية أخرى.





وأشارت الإفتاء، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" إلى أن هذه السنن المستحبة تتمثل فى أهمية أن يكون الفم نظيفا، فقد نهى النبى الكريم عن القدوم إلى المساجد عند الأكل من الثوم أو البصل، كما لفتت إلى أهمية أن يضع المسلم يده على فمه أثناء التثاؤب وألا يعلى صوته لأنه كما ورد فى الحديث، فإن الشيطان يضحك عليه ساخرا.

وذكرت الإفتاء بعضا من أدعية النوم والاستيقاظ منه، وآداب النوم والتى على رأسها ألوضوء قبل النوم والذى يعمل على دفع الكوابيس والأحلام غير الطيبة.

ومن هذه السنن أيضا أهمية أن يحاول الإنسان خفض صوته فى العطاس على قدر الإمكان مع حمد الله تعالى على هذه النعمة التى تخلصه من عديد من الأضرار.