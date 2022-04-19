سنغافورة تطلق اسم رئيسة وزراء نيوزيلندا على زهرة الأوركيد

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وأضافت الوزارة - وفقا لقناة "آسيا نيوز"- أن أرديرن بدأت زيارة إلى سنغافورة تستمر من اليوم الإثنين إلى الأربعاء فى إطار مهمة تجارية، كما أنها ستحضر حفل ترحيب رسمى فى مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة سنغافورة غدا الثلاثاء.
ومن المقرر أن تزور جاسيندا، رئيسة سنغافورة حليمة يعقوب، كما أنها ستلتقى برئيس الوزراء لى هسين لونج، الذى سيستضيف أيضًا على مأدبة غداء رسمية.
وتعتبر تلك هى أول مشاركة رسمية لجاسيندا إلى الخارج منذ بداية جائحة "كوفيد-19"، ومن المتوقع أن يستخدم مندوبوها الرحلة لتوقيع شراكات ومذكرات تفاهم تعزز التعاون الثنائى والابتكار.
وقالت وزارة الخارجية إن زيارة أرديرن تؤكد العلاقات الممتازة بين سنغافورة ونيوزيلندا، والشراكة المعززة بين البلدين التى أقيمت خلال أول زيارة رسمية لرئيسة الوزراء النيوزيلندية إلى سنغافورة فى عام 2019.
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