بمواصفات مميزة.. OPPO تطرح هاتف OPPO A55s 5G

جدة - نرمين السيد - وتتلخص مواصفات الهاتف الجديد من OPPO فى احتوائه على شاشة IPS LCD بحجم 6.5 إنش، ودرجة سطوع 480 nit وجودة HD Plus. ويأتى OPPO A55s 5G بكاميرا سلفى بدقة 8 ميجا بكسل، وتحتوى الكامير الخلفية على مستشعر رئيسى بدقة 13 ميجا بكسل.

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