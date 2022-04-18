جدة - نرمين السيد - قامت المطربة البرازيلية أنيتا بحجب حساب الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو من حسابها الرسمى على تويتر، بعد أن كتب تعليقًا ساخرًا على صورة لها فى أحدى الحفلات فى كاليفورنيا، حيث ظهرت ترتدى ملابس مزينة بعلم البرازيل وفقًا لما نقلته العربية.





وردت أنيتا على تغريدة الرئيس البرزيلى قائلة: "أذهب يا صاح وأبحث عن أمر آخر تتسلى به"، ثم قامت بعد ذلك بحجب حسابه حتى لا يتمكن من الرد على تعليقها مرة أخرى. ووفقًا لتصريحات أنيتا لوكالة فرانس برس، فأشارت المغنية البرازيلية إلى أنه فى الوضع الراهن، البرازيل بحاجة إلى تغييرات كثيرة، أولها تغيير الحكومة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بلوك لرئيس البرازيل على تويتر من مغنية ..والسبب تغريدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.