ويندوز 11 قد يحصل قريبًا على عناصر واجهة المستخدم الخارجية

جدة - نرمين السيد - وأوضح الموقع أن Windows 11، أحدث نظام تشغيل من مايكروسوفت Microsoft، سيحصل قريبًا على أدوات خارجية عبر متجر مايكروسوفت Microsoft.
وفى الوقت الحالى، يمكن أن تعرض لوحة عناصر واجهة المستخدم عناصر واجهة المستخدم الخاصة بمايكروسوفت فقط بما فى ذلك التقويم وتحديثات الطقس وأهم الأخبار.
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