بسبب مشاهدة «سبايدر مان».. أمريكى يحطم الأرقام القياسية ويدخل موسوعة جينيس

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جدة - نرمين السيد - ونجح "Ramiro Alanis" الذى من ولاية فلوريدا الأمريكية، فى حضور فيلم "الرجل العنكبوت" حوالى 292 مرة فى دور العرض.
واستطاع فى مشاهدة فيلم "Spider-Man: No Way Home" فيما يعادل 30 يوما كاملا، على مدار ثلاثة أشهر ليسجل رقمه القياسى.
وأنفق "Ramiro" حوالى 3400 دولار على التذاكر لأجل مشاهدة الفيلم وتحطيم الأرقام القياسية، وفقا لما جاء فى "ديلى ميل" البريطانية.
وسجل الأمريكى مسبقا الرقم القياسى العالمى لمعظم إنتاجات السينما فى 2019، بعد مشاهدة فيلم "Avengers" لعدد 191 مرة، بينما فى 2021 تمكن "Arnaud Klein" من نزع اللقب منه بعد مشاهدة "Kaamelott: First Installment" لعدد 204 مرة.
وأشارت الصحيفة إلى أن "Ramiro" قد شاهد عروضا متتالية للفيلم حتى توقف عرضه فى السينما، في الأسابيع القليلة الأولى، شاهد خمسة عروض لـ Spider-Man: No Way Home كل يوم، لمدة 12 ساعة و20 دقيقة.
ولأجل تحطيم الأرقام القياسية، تمكن من عدم إبعاد عينه عن الشاشة، أو الانشغال بأى نشاط آخر سواء النظر فى الهاتف أو دخول المرحاض، وقدم تذاكر السينما الخاصة به كإشارة على المشاهدة.
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