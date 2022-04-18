الأرخص.. أبرز مواصفات هاتف ريلمى الجديد «Realme Q5i»

جدة - نرمين السيد - ويتمتع الهاتف الذى يحمل اسم "Realme Q5i" بعدد من المواصفات الجيدة بسعر مناسب، حتى يصبح من أرخص هواتف "Realme Q5".
ويأتى "Realme Q5i" بشاشة من نوع AMOLED وبقياس 6.58 بوصة، وبدقة 1080 × 2412 بيكسل.
ويزود بكاميرا خلفية مزدوجة، وتبلغ دقة الأساسية منها 13 ميجابيكسل بالإضافة إلى دعمها لتقنية التثبيت البصرى OIS، مع كاميرا للعمق دقة 2 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية دقة 8 ميجابيكسل لمكالمات الفيديو والسيلفى.
كما يحتوى الهاتف على بطارية كبيرة بقوة 5000 ميللى أمبير فى الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 وات، بالإضافة إلى دعمه لتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G.
ويقترن "Realme Q5i" بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 و 6 جيجابايت رام من نوع LPDDR4X، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تبدأ من 128 جيجابايت.
ويبدأ الهاتف بسعر من 188 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 3 آلاف و 500 جنيه مصري، وذلك لأصغر نسخة مع اللونين الأسود والأزرق.
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