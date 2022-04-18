قبل طرحه.. سعر ومواصفات هاتف Xiaomi 12 Pro

جدة - نرمين السيد - Xiaomi 12 Pro
وجاءت تسريبات تكشف عن مواصفات هاتف "Xiaomi 12 Pro"، حيث يأتى بعدد من التغييرات فى المواصفات الخاصة به، وفقا لموقع "Gizmochina" التقنى.
مواصفات Xiaomi 12 Pro
ويأتى هاتف شاومى الجديد بشاشة ذات قياس 6.55 بوصة من نوع LTPO E5 AMOLED، وبدقة تبلغ 1440 بيكسل، وجودة + Ful HD ، وتقنية + HDR10، بالإضافة إلى شاشة محمية بزجاج "Corning Gorilla Victus".
ويزود هاتف شاومى الجديد بكاميرا خلفية ثلاثية، والرئيسية منه بمستشعر من نوع IMX707 دقة 50 ميجابيكسل بمستشعر من سونى Sony IMX 707 ، وكاميرا فائقة الاتساع دقة 50 ميجابيكسل، وكاميرا أخرى دقة 50 ميجابيكسل بفتحة عدسة f / 1.9، وكاميرا أمامية للتصوير السيلفى ومكالمات الفيديو بدقة 32 ميجابيكسل.
ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائى من LPDDR5 سعة 8 و 12 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية 128 و 256 جيجا بايت من نوع UFS3.1.
سعر Xiaomi 12 Pro
ويتمتع الهاتف ببطارية كبيرة تبلغ قوتها 4600 ميللى أمبير، كما تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 50 وات، ويأتى "Xiaomi 12 Pro" بسعر 733 دولارا أمريكيا أى ما يعادل حوالى 13 ألفا و 500 جنيه مصرى.
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