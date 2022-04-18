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جدة - نرمين السيد - وبحسب معهد الفلك، فإن تلك الظاهرة تحدث بشكل سنوى ما بين 16 إلى 25 أبريل، ويتم رؤية هذه الشهب كما لو كانت آتية من كوكبة "Lyra أو القيثارة".
ويعد هذا التوقيت مثاليا لتصوير الفوهات المشعة على سطح القمر، عن طريق المنظار أو تلسكوب صغير، خلافًا لبقية التضاريس التى تبدو مسطحة نتيجة لوجود كامل القمر فى نور الشمس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعرف على «شهب القيثارة» التى تنتظرها سماء مصر (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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