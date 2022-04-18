تعرف على «شهب القيثارة» التى تنتظرها سماء مصر (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وبحسب معهد الفلك، فإن تلك الظاهرة تحدث بشكل سنوى ما بين 16 إلى 25 أبريل، ويتم رؤية هذه الشهب كما لو كانت آتية من كوكبة "Lyra أو القيثارة".

ويعد هذا التوقيت مثاليا لتصوير الفوهات المشعة على سطح القمر، عن طريق المنظار أو تلسكوب صغير، خلافًا لبقية التضاريس التى تبدو مسطحة نتيجة لوجود كامل القمر فى نور الشمس.