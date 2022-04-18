بسبب موسم الأعياد.. طرق طبيعية لتليمع الزجاج والقضاء على البقع

جدة - نرمين السيد - ومع دخول موسم الأعياد تنزعج الكثير من ربات البيوت بسبب الخطوط أو البقع المزعجة على الزجاج، لذا تبدأ تبحث عن الطرق الطبيعية البسيطة لأجل الحصول على زجاج لامع.

ومن بين المكونات الطبيعية التى تخلصك من تلك البقع، وتجعلك تتمتعين بزجاج لامع، هى الخل، من خلال إضافة كمية متساوين من الخل والماء فى وعاء ثم إحضار منشفة بالخليط والبدء فى التنظيف دون رش المنظف مباشرة على السطح.

وهناك مكونات أخرى يتم إحضارها لتنظيف الزجاج، منها:

-الماء والملح:

يجب خلطهم معا، ثم استخدامه فى إزالة البقع المزعجة التى تُلطخ الأسطح المزعجة من خلال الاستعانة بمنشفة ممزودة بالخليط، والبدء فى التنظيف خلال حركات دائرية ثم شطف الزجاج.

-صودا الخبز والماء:

نحتاج لمزج صودا الخبز مع كمية صغيرة من الماء، ثم وضع المعجون على منشفة، وبعدها البدء فى مسح الأسطح الزجاجية وشطفه بالماء النظيف.

-الليمون الحامض:

يٌقطع الليمون إلى نصفين مع فرك الأسطح الزجاجية المبقعة بأحدها، ثم تمرير منشفة على الزجاج.