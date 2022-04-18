يوم التراث العالمى.. خريطة المتاحف المفتوحة فى مصر (صور)

جدة - نرمين السيد - وتذخر مصر بالعديد من الأماكن الأثرية التى تستحق زيارتك، فى يوم التراث العالمى، نرصدها فى السطور التالية:

أبو سمبل

يعد من أشهر الأماكن الأثرية التى يقصدها الزوار حول العالم، ويشتهر بتعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثانى الموجود بين معالمه، مرتين كل سنة الأولى فى 22 أكتوبر والثانية 22 فبراير.

وأطلق هذا الاسم عليه الرحالة السويسرى يوهان لودفيج بوركهارت، وهو من اكتشف موقعه، حيث كان قد اصطحبه إلىه طفل يدعى "أبو سمبل".

الكرنك

ويعرف أيضا بـ "البقعة المختارة"، وفى مصر القديمة حظى بمكانة واسعة، حيث كان يتم فيه تقديس الرب العظيم آمون رب طيبة.

وبحسب وزارة السياحة والآثار، يعد "الكرنك" أكبر المعابد الأثرية، ومن أشهر معالمه "معبد الإلهة موت"، والذى يمكن الوصول إليه من خلال طريق الكباش الشرقى الذى جرى تطويره مؤخرًا، وافتتح فى حفل أبهر العالم.

سرابيط الخادم

قرية سياحية تقع فى مدينة أبو زنيمة، بمحافظة جنوب سيناء، ومن أهم المعالم الواجب عليك زيارتها "معبد الإله حتحور" الواقع على قمة جبل السرابيط.

شارع المعز

أكبر متحف مفتوح، يبهر الزاوار من مختلف أنحاء العالم، ويمكنك زيارته اليوم، بالتزامن مع اليوم العالمى للتراث، ولا شك أنك ستتمتع خصوصا بفعالياته المعروف بها فى شهر رمضان.

طابية رشيد

تعرف كذلك وخصوصا فى العالم الغربى باسم "حصن جوليان" وتقع تحديدا على الضفة الغربية لفرع رشيد.

وكان القرن الخامس عشر شاهدًا على إنشائها، حيث شيدها السلطان المملوكى الأشرف قايتباى، ووقعت بعد ذلك فى يد المحتل الفرنسى فى 19 يوليو 1799، بعد معركة أبى قير مباشرة وأطلقوا عليها اسم "قلعة جوليان".

قلعة القصير

واحدة من أجمل المعالم الأثرية فى البحر الأحمر، تحكى وتجسد بمعالمها فترة تاريخية فى حكم مصر، وقد شيدت فى عهد السلطان العثمانى سليم الثانى، بعد أن اقترح عليه الى مصر سنان باشا ذلك، وكان الهدف منها هو حماية قوافل الحجاج والتجارة وسكان المدينة.

قلعة صلاح الدين الأيوبى

تعد من أفخم القلاع الحربية، وتتميز بموقعها الخرافى الذى يسهل على الجميع الوصول إليه، كما أنها تمنحك أن تطل على معالم القاهرة التاريخية، وقد شرع صلاح الدين الأيوبى فى تشيديها فوق جبل المقطم، لكن بسبب وفاته لم تكتمل، ثم أتمها فى النهاية السلطان الكامل بن العادل.

من أهم معالمها التى يفضلها الزوار، المساجد الموجودة فيها، وخصوصا جامع محمد على، ذو التصميم المبهر، وجامع النصر محمد بن قلاوون كذلك.