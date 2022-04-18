هجوم الصقور على عاملات النظافة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وكشف الفيديو عن انقضاض مجموعة من الصقور على عاملتى نظافة أثناء تأدية عملهن فى تنظيف نوافذ ناطحة سحاب كبيرة.

وظهرت عاملتا النظافة، فى الفيديو الذى تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعى، وهما على سقالة لأجل تنظيف نوافذ أحد الأبراج من الخارج.

وفجأة جاء فى الفيديو طيور جارجة بدأت فى الهجوم عليهن، لكونهن على ارتفاع عال خارج ناطحة سحاب، مما جعل العمل يبدو مستحيلًا بينما كان الطائر الجارح يحوم فوقهما.

وتم نشر الفيديو فى موقع "ViralHog"، مما أثار قلق وغضب رواد السوشيال ميديا.