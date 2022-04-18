بعد الاختراق.. طريقة استعادة حسابك على إنستجرام

جدة - نرمين السيد - ومع كثرة استخدام التطبيق يستغل الهاكرز أى نقاط ضعف من المستخدمين له، ويقومون باختراقه.

وانتشر مؤخرا اختراق حسابات المستخدمين على "إنستجرام"، ولكن هناك خطوات عدة يجب اتباعها عند الاختراق لاستعادة حساب إنستجرام بشكل سريع.

وعند اختراق أو الاستيلاء على حساب إنستجرام، يتلقى البعض أحيانا ريدًا من [email protected]، لإخبار المستخدم بضرورة تغيير عنوان البريد الإلكترونى، وقد يتمكن المستخدم من التراجع عن هذا التغيير عن طريق تحديد إرجاع هذا التغيير فى تلك الرسالة.

وفى حالة تغيير تغيير كلمة المرور الخاصة بالمستخدم وتعذر تغيير عنوان البريد الإلكترونى مرة أخرى، يمكن طريق طلب رابط تسجيل الدخول من خلال الضغط على "مساعدة فى تسجيل الدخول" لدى هواتف أندرويد، أو "هل نسيت كلمة المرور؟" لمستخدمى أيفون.

وإدخال اسم المستخدم أو عنوان البريد الإلكترونى أو رقم الهاتف المرتبط بحسابك، والضغط بعدها على التالى، ثم تحديد عنوان البريد الإلكترونى أو رقم الهاتف.

والنقر بعدها فوق خيار إرسال تسجيل الدخول، ثم يحصل المستخدم على رابط تسجيل الدخول إلى البريد الإلكترونى أو رقم الهاتف الخاصين بالمستخدم.

وفى الخطوة التالية يحتاج المستخدم إلى النقر فوق ارتباط تسجيل الدخول فى البريد الإلكترونى أو رسالة SMS الخاصة به واتباع التعليمات التى تظهر على الشاشة.

وفى حالة عدم تذكر اسم المستخدم أو عنوان البريد الإلكترونى أو رقم الهاتف المرتبط بالحساب، يجب النقر على هل تريد المزيد من المساعدة؟، وأسفل زر "التالى" اتبع التعليمات التى تظهر على الشاشة.