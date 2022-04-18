من كاليفورنيا.. إطلاق قمر اصطناعى سرى للمخابرات الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وانطلق القمر الاصطناعى "إن آر أو إل-87″ فى تمام الساعة 6:13 صباحا من قاعدة القوة الفضائية فى فاندنبرغ، بولاية كاليفورنيا، على متن صاروخ مكون من مرحلتين من طراز "سبيس إكس فالكون 9".

وتلك كانت أول مهمة يعيد فيها مكتب الاستطلاع الوطنى الأميركى (إن آر أو) استخدام أحد صواريخ سبيس إكس المعززة، بحسب بيان صدر عن قاعدة فاندنبرغ.

وانفصلت المرحلة الأولى المعززة من الصاروخ "فالكون9" وهبطت بنجاح فى منطقة الهبوط رقم 4 بقاعدة كاليفورنيا.

واكتفى مكتب الاستطلاع الأميركى بوصف القمر "إن آر أو إل-85" بأنه "شحنة أمن قومى سرية حيوية".

ومهمة إطلاق القمر كانت واحدة من ثلاث مهام أوكلتها القوات الجوية الأميركية لشركة سبيس إكس عام 2019 بلغت كلفتها مجتمعة 297 مليون دولار.

ومكتب الاستطلاع الأمريكى هو الوكالة الحكومية المسؤولة عن تطوير وبناء وإطلاق وصيانة الأقمار الاصطناعية الأمريكية، التى توفر بيانات استخباراتية لكبار صانعى السياسة ومجتمع الاستخبارات ووزارة الدفاع.