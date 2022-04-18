إطلاق رصاص ملوش عدد.. حفلة تنقلب إلى حرب (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وكشف الفيديو وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن أنه كان هناك أكثر من 200 شخص داخل الحفل، وكثير منهم كانوا دون السن القانونية، حيث فتح عدة مسلحين النار، ما أسفر عن مقتل شابين، وإصابة 8 آخرين.

وكشفت السلطات الأمنية عن أن ما يصل إلى 50 رصاصة أطلقت داخل الحفل، ما دفع بعض الحاضرين للقفز من النوافذ، فيما عانى اثنان من كسور فى العظام وتمزقات وسحجات فى جميع أعضاء الجسم.