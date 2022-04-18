كلب يدخل موسوعة جينيس بسبب سنه

جدة - نرمين السيد - وفى تقرير نشرته "جينيس"، كشفت أن الكلب كيث يُقيم فى الولاية الأمريكية فلوريدا وينتمى إلى فصيلة الكلاب المعروفة باسم "شيواوا".

وقالت مالكة الكلب جيزيلا شور، فى تصريح لها لـوكالة "يو بى آى" للأنباء، إن حصلت على الكلب من أحد ملاجئ رعاية الحيوانات وكان يبلغ من العمرة وقتها عددة شهور.

وعلقت صاحبة الكلب على منح "جينيس" لقب " الكلب الأكبر سنًا فى العالم" قالت: " لا يصدق كثيرون أن عمر كلبها يزيد عن 21 عامًا فهو بصحة جيدة مقارنة بسنه الحقيقى".