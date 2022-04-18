ميسييه 96.. ناسا تنشر صورة لمجرة تبعد عن الأرض 30 مليون سنة ضوئية



جدة - نرمين السيد - وأشارت وكالة الفضاء الأمريكية أن ميسييه 96 مجرة حلزونية الشكل، وتقع ضمن كوكبة الأسد. وتعد المجرة ميسييه 96 جزءًا من مجموعة مجرات معروفة باسم مجموعة إم 96 بحسب صحيفة نيويورك بوست الأمريكية. كما أن المجرة تتأثر بقوة الجاذبية الناجمة عن المجرات القريبة منها، وقد يكون هذا السبب فى شكلها الحلزونى.

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