تسريبات: جوجل تطرح الساعة الذكية Google Pixel بنظام Wear OS 3.1 مايو المقبل

جدة - نرمين السيد - وأوضحت التسريبات أن الساعة تأتى بواجهة Wear OS فى الإصدار 3.1، ومن المقرر أن يكون هذا التحديث ملىء بعددًا من التحسينات فى التصميم، ومميزات الساعة.

وتؤكد معلومات أن يتم الإعلان عن الساعة الذكية الجديدة من جوجل فى 11 مايو المقبل، مع إنطلاق مؤتمر المطوريين 2022.