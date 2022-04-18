جدة - نرمين السيد - وأوضحت التسريبات أن الساعة تأتى بواجهة Wear OS فى الإصدار 3.1، ومن المقرر أن يكون هذا التحديث ملىء بعددًا من التحسينات فى التصميم، ومميزات الساعة.
وتؤكد معلومات أن يتم الإعلان عن الساعة الذكية الجديدة من جوجل فى 11 مايو المقبل، مع إنطلاق مؤتمر المطوريين 2022.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تسريبات: جوجل تطرح الساعة الذكية Google Pixel بنظام Wear OS 3.1 مايو المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.