روسية تفوز بذهبية مسابقة وزارة الثقافة المصرية

جدة - نرمين السيد - أعرب مراد جاتين مدير المراكز الثقافية الروسية فى مصر عن سعادته بفوز المتسابقة الروسية أرينا بيسيرافا بالجائزة الذهبية فى مسابقة القاهرة فى عيون أطفال العالم الإسلامى ما يعكس قيمة ومكانة مصر لدى الأطفال الروس.





وقال جاتين - فى بيان المركز اليوم الأحد - إن الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة سلمت الفائزين بمسابقة القاهرة فى عيون أطفال العالم الإسلامى جوائزهم وعددهم 40 طفلًا من 11 دولة هى روسيا وأذربيجان والأردن وباكستان وبنجلاديش وفلسطين وقطر واليمن والهند وتونس والصين، وقد حصلت على الجائزة الذهبية الطفلة الروسية "أرينا بيسيرافا" بعمل فنى عن مآذن القاهرة.

وأكد عمق العلاقات الثنائية ليس فقط على المستوى السياسى ولكن على المستوى الشعبى، مشيرًا إلى أنه التقى مع عدد من المستشارين الثقافيين للعديد من الدول العربية والأوروبية، حيث تم التباحث بشأن بعض المشروعات المشتركة خلال الفترة المقلة.

من جهته، أوضح الدكتور هشام عزمى الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة أن المسابقة تركت الحرية للاطفال ليعبروا بفرشاتهم وألوانهم عن مدينة القاهرة فى عيونهم، لافتًا إلى أن المسابقة أسفرت عن فوز 10 أطفال بميداليات ذهبية و10 بميداليات فضية و20 شهادة تقدير.