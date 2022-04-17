إيتيدا: فتح باب التقدم لبرنامج الحاضنات التكنولوجية 23 أبريل

جدة - نرمين السيد - أعلن مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال (تيك) بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) فتح باب التقدم لبرنامج الحاضنات التكنولوجية "StartIT" حيث يستهدف البرنامج رواد الأعمال والمبتكرين من الفرق والشركات الناشئة، ممن لديهم خطط عمل ونماذج عمل أولية حيث يقدم المركز للفرق الفائزة الدعم المادى والعديد من الخدمات العينية والاستشارية.





وأوضحت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات - فى بيان اليوم - أن المركز حدد يوم 23 أبريل الجارى كموعد نهائى للتقدم للبرنامج، والذى يحصل من خلاله المستفيدين على الدعم والعديد من الخدمات، والتى تتضمن دعم نقدى بقيمة 60 ألف جنيه وخدمات عينية تقدر بقيمة 120 ألف جنيه، من ضمنها مساحة عمل بحاضنة المركز سواء بالقرية الذكية أو جامعة أسيوط.

كما يتيح البرنامج فرص للمشاركة فى المعارض والفعاليات المحلية والعالمية، بالإضافة إلى خدمات الحوسبة السحابية المقدمة من الشركات العالمية مثل (Amazon - Microsoft)، فضلا عن ذلك يوفر البرنامج نخبة من الخبراء والاستشاريين المتخصصين فى مجالات عمل الشركات الناشئة الملتحقة بالبرنامج، كما يقدم فرصة للتواصل ما بين الشركات الناشئة الملتحقة والمستثمرين وصناديق رأس المال المخاطر.

ويوفر البرنامج نموذجين من الاحتضان: الاحتضان الافتراضى (يشمل على جميع خدمات البرنامج بدون إتاحة مقر للشركة الناشئة) والاحتضان الشامل (يشمل جميع خدمات البرنامج بالإضافة الى إتاحة مقر للعمل بأحد مقرى المركز بالقرية الذكية ومركز جامعة أسيوط).

ويستقبل البرنامج طلبات التقديم من رواد الأعمال والشركات الناشئة على مدار العام من خلال موقع المركز www.tiec.gov.eg/startit ومن خلال مسابقة "StartIT" حيث يتم احتضان الفرق والشركات الناشئة لمدة عام من أجل دعمهم والاستفادة من الخدمات التى يقدمها البرنامج.