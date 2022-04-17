«توبى كيث» يدخل موسوعة جينيس كأكبر كلب فى العالم

جدة - نرمين السيد - وبحب الموسوعة، فإن "توبى" يبلغ حاليا من العمر 21 عاما و66 يوما، وينتمى لفصيلة الكلاب المعروفة باسم "شيواوا".
ويقيم الكلب فى فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، وقد تبنته مالكته "جيزيلا شور" من أحد ملاجئ رعاية الحيوانات عندما كان يبلغ من العمر بضعة أشهر فقط.
وضمت "جينيس" الكلب كيث لموسوعتها باعتباره الأكبر سنا على قيد الحياة، رغم أن فصيلة "شيواوا" لا تتخطى عادة عمر الـ18 عاما، وفقا لسكاى نيوز عربية.
وتعليقا على منحه اللقب، قالت شور: "لا يصدق كثيرون أن عمر كلبى يزيد عن 21 عاما، حيث يبدو بصحة جيدة مقارنة بعمره الحقيقى".
وقبل كيث كان الكلب "بلوى" البالغ من العمر 29 عاما و5 شهور، الأكبر سنا فى العالم، إلا أنه توفى فى 14 نوفمبر 1939.
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