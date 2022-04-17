آبل تختبر الجيل الجديد من رقائق أجهزة ماك

جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، أكدت مصادر أن الشركة تختبر 4 أنواع مختلفة من الرقائق إم 2 فى 9 طرزات جديدة من أجهزة ماك، فيما لم تكشف تفاصيل الأجهزة التى ستستخدم الرقائق إم2.
وبينت المصادر أن الاختبارات تشمل أجهزة ماك بوك أير وماك مينى وماك بوك برو الجديد.
كما تختبر آبل حزمة الرقائق المعروفة باسم إم 2 برو فى عدة طرز أخرى ومنها ماك مينى وماك بوك برو بمقاسى 14 و16 بوصة، ويجرى اختبار حزمة الرقائق إم2 ماكس فى فئتى الكمبيوتر ماك بوك برو وماك برو المكتبى الذى يستخدم حاليا الشريحة إم 1 ألترا.
كما تختبر آبل أجهزتها مع مجموعات مختلفة من الرقائق الموجودة، مثل جهاز ماك مينى مع رقائق إم1 برو وجهاز ماك 1 ماكس، لكن لم يؤكد تقرير بلومبرج ما إذا كان تداخل هذه الطرز مع الجهاز ماك ستديو يمكن أن يحول دون إنتاج هذه الأجهزة الجديدة على نطاق تجارى.
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