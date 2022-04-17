«عم جميل».. مسيحى يقيم موائد الرحمن منذ 44 عاما (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وجيه كامل بانايوثى، صعيدى من قنا، يقطن فى حى شبرا، يعتبر أن مصر بلد المحبة والإخوة، لذا فقد عمل على إعداد موائد الرحمن منذ 44 سنة، التى تتكون فيها وجبة الإفطار من صنفين، هما الخضروات والأرز واللحمة، والصنف الأخر كيس به سلطة ومشروب، وكل يوم تختلف فيه الوجبات عن اليوم السابق.





واستعرض ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "عم جميل.. قبطى يعد موائد الرحمن منذ 44 عامًا". ويقول عم جميل: "بنقول الله محبة، والكلمة دى إحنا صادقين فيها فى مائدة الرحمن، ويا رب يديمها علينا نعمة، وبداية المائدة كانت فكرة صغيرة من أحد الأصدقاء، وكلمنا اتحمسنا لها، وكنا شباب صغيرين ووقفنا فى ضهره". وأشار إلى أنّ المائدة بدأت صغيرة بـ4 ترابيزات فى أرض فضاء، كانت ملك والده، لكنّها تحولت إلى مائدة ضخمة، يعد فيها الجيران، الأكل للصائمين، بعدها تم جلب طباخ متخصص يصنع الأكل. وأردف: "الشارع ده كان بيتقفل بصوان، كنا بنأجر فيه كل حاجة زى الترابيزات والكراسى، لكن النهاردة كل حاجة فى المائدة دى ملكها، وأصبحت مائدة مميزة للغاية، فنحن نخدم الناس بطريقة مختلفة، عبر نظام العمود، ومع بداية أول كل شهر رمضان نوزع على الأسر عمودا مكونا من 5 حلل، وتحصل كل أسرة على وجبتها، قبل الفطار بساعة أو ساعة ونصف".

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