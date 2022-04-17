واتسآب ينافس تيليجرام بخاصية جديدة للمحادثات الجماعية

جدة - نرمين السيد - الخاصية الجديدة تعرف باسم "كوميونتى" وتسمح بزيادة عدد المشاركين فى المحادثة الصوتية إلى 32 مشاركا، مع إضافة الرموز التعبيرية للتعليق على الرسائل المسموعة، بحسب موقع سى نت دوت كوم المتخصص فى التكنولوجيا.

وتستهدف الخاصية الجديدة أفراد المؤسسات مثل المدارس أو الأحياء السكنية لتنسيق وتبادل المعلومات.

وبحسب مسؤول فى شركة واتسآب فإن خاصية "كوميونتى" هى الرد على المجموعات والقنوات الموجودة على تطبيق تيليجرام، ولم يتضح حتى الآن العدد الأقصى الذى يمكن أن تضمه المجموعة الواحدة من كوميونتى.

وشدد التطبيق على المحادثة الجماعية عبر خاصية كوميونتى ستتمتع بنفس الخصوصية والحماية التى يوفرها "واتسآب" لمستخدميه.