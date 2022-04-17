جميع سكان هذه المناطق تتخطى أعمارهم الـ 100 عام.. تعرف على السبب

جدة - نرمين السيد - ويعد سبب ذلك هو أن سكان هذه المناطق يحرصون على الأكل والمشروبات الصحية، والبعد التام عن المشروبات الصناعية والغازية والعصائر المحلى والمشروبات الرياضية.



وتعد المشروبات التى تساعد سكان هذه المناطق على الحياة لسنوات طويلة هى:



أولًا: الماء، يحرص سكان هذه المناطق على شرب كميات كبيرة من المياه طوال اليوم، وفى الوجبات.

ثانيًا: الشاى الأخضر، الذى يعد المشروب الرئيسى لسكان المناطق السوداء بشكل يومى، والذى يساعد بدوره على استقرار ضغط الدم وتنظيم الكولسترول.

ثالثًا: الشاى الأسود، والذى يحظى بإهتمام كبير من سكان هذه المناطق، والذى يساعد على الحماية من الإصابة بأمراض القلب وخفض السكر فى الدم والمحافظة على صحة الأمعاء.

رابعًا: القهوة السوداء، التى لأحدى المشروبات الرئيسية لسكان المناطق السوداء، حيث أنها مليئة بالعناصر التى تساعد على تقليل الإصابة بالإلتهابات، والحماية من الإصابة بالأمراض المزمنة.