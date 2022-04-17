جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء، إن أبرز ما جاء فى السنة فى كيفية التعامل مع الزوجة هو الوثوق بها وعدم تخوينها إلى جانب ملاطفتها والشرب من موضع فمها والاغتسال معها فى إناء واحد.
وأضافت، أنه يجب أيضا على الزوج إكرام أهل زوجته وصديقاتها، إلى جانب الاهتمام بالزوجة فى أزمتها ورقيتها فى مرضها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ملاطفتها والشرب من موضع فمها.. الإفتاء توضح إرشادات نبوية فى معاملة الزوجة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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