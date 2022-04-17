ملاطفتها والشرب من موضع فمها.. الإفتاء توضح إرشادات نبوية فى معاملة الزوجة

جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء، إن أبرز ما جاء فى السنة فى كيفية التعامل مع الزوجة هو الوثوق بها وعدم تخوينها إلى جانب ملاطفتها والشرب من موضع فمها والاغتسال معها فى إناء واحد.

وأضافت، أنه يجب أيضا على الزوج إكرام أهل زوجته وصديقاتها، إلى جانب الاهتمام بالزوجة فى أزمتها ورقيتها فى مرضها.