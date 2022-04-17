بمميزات مدهشة للكاميرا والشاشة.. تعرف على مواصفات Oppo K10 5G الجديد

جدة - نرمين السيد - ومن مواصفات الهاتف الجديد، شاشة LTPS LCD، مقاس 6.59 بوصة بدقة 1080 بكسل. وتأتى كاميرا Oppo K10 5G الخلفية بدقة 64 ميجا بكسل و8 ميجا بكسل، بالإضافة إلى فلاش LED مدمج.

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