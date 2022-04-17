تقارير: آبل تخطط لدعم هواتف iPhone 15 بكاميرا Telephoto فى 2023

جدة - نرمين السيد - وأكدت التقارير أن شركة Jahwa المصنعة لوحدات OIS بدأت استثمار بقيمة 155 مليون دولار لبناء منشأة صناعية جديدة، ومن المتوقع أن الشركة تستعد لبدء خطوط إنتاج لتلبية احتياجات آبل. وأوضحت التقارير أن آبل بدأت بالفعل التعاون مع الشركة المصنعة لوحدات OIS، وهى نفس الشركة الموردة لشركة سامسونج.

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