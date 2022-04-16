رواد فضاء صينيين يعودون إلى الأرض بعد مهمة 6 أشهر

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) إن الرواد الثلاثة، أعضاء الفريق الثانى الذى تم إرساله إلى المدار لبناء المحطة الفضائية، أكملوا مهمتهم التى استغرقت 6 أشهر.
وهبطت كبسولة العودة بسلام بمنطقة "منغوليا الداخلية" ذاتية الحكم فى شمالى الصين، وعلى متنها رواد الفضاء: "تشاى تشى قانغ، ووانغ يا بينغ، ويه قوانغ فو".
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