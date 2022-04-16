لأول مرة.. خيمة رمضانية بحديقة الأورمان

جدة - نرمين السيد - أكد المهندس عماد عبدالمنعم، القائم بأعمال مدير حديقة الأورمان النباتية بالجيزة، أن الحديقة ولأول مرة تقدم خدماتها للجمهور طوال أيام شهر رمضان الكريم وبعد الإفطار على هامش معرض زهور الربيع الذى ما زال مستمرا حتى نهاية الشهر الكريم.





وأشار إلى أنه ولأول مرة سيتم غدا الأحد افتتاح خيمة "خيرات رمضان" التى تقدم وجبات الإفطار والسحور والمشروبات بأسعار فى متناول الجميع. وقال عبدالمنعم، فى تصريح اليوم السبت، إن معرض "خير مزارعنا لأهالينا" مستمر خلال شهر رمضان، حيث يقدم السلع والمنتجات الأساسية من اللحوم والأسماك والخضروات والفاكهة وكل السلع الغذائية بخصومات تصل إلى 25%. وأضاف أنه سيتم فى خيمة "خيرات رمضان" عرض مسلسلات رمضان على شاشة عملاقة وتخصيص منطقة ألعاب ترفيهية للأطفال، مع تقديم كافة الخدمات الرمضانية، بالإضافة إلى وجود بازار للسلع الرمضانية ومستلزمات العيد واحتياجات الشباب والأطفال، مشيرا إلى أن ذلك يأتى فى إطار جهود وزارة الزراعة لتطوير الحديقة العريقة حتى تكون قادرة على استضافة المهرجانات والمعارض الدولية والعالمية.

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