واعظ بالأزهر يكشف أقصر خطبة عرفها التاريخ (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأوضح أنه قال فيها بعد وقف على المنبر: "أيها الناس، لقمة فى بطن جائع خير من بناء ألف جامع وخير ممن كسى الكعبة وألبسها البراقع وخير ممن قام لله ساجدا وراكع، أقم الصلاة".
وأضاف شلبى خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" أن "من أراد أن يتفهم ويتذوق حقيقة هذا الدين فليعى ما قاله الشيخ عبدالقادر الجيلان"، وتطرق إلى تطبيق قيمة التكافل فى شهر رمضان، مشيرًا إلى أن المصريين ينقسمون إلى قسمين؛ أهل الحضر والأرياف.
وتابع الواعظ بالأزهر الشريف، أن التكافل فى أهل الأرياف أكبر بكثير من أهل المدن، لأنهم يعرفون بعضهم البعض: "الناس هناك متقاربون من بعض ويحاولوا يكملوا بعض ويساعدوا بعض، لكن التكافل فى المدن غير منظم، فى القاهرة والمحافظات وعواصم المحافظات، لأن الناس متعرفش بعض والغنى ميعرفش الفقير، وبيحتار علينا مين متسول ومين ممكن يبقى فقير".
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