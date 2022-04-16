أمريكا تسمح باستخدام جهاز لاختبار إصابات كورونا من خلال التنفس

وذكرت الهيئة، وفقا لشبكة "سى إن إن" الأمريكية، الجمعة، أنه يمكن استخدام هذا الجهاز لإجراء الاختبار فى المكاتب الطبية ووحدات الفحص المتنقلة.
وأشارت إلى أن الجهاز وحجمه يعادل حجم حقيبة سفر صغيرة، يمكن أن يعطى نتائج الاختبار فى أقل من ثلاث دقائق، وهو يقوم على نظام يتعقب وجود مكونات كيميائية ذات صلة بفيروس كورونا.
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