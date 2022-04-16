معرض كانتون 2022: الابتكار التكنولوجى يوجه الصناعة الطبية نحو العصر الذهبى

جدة - نرمين السيد - يُعقد معرض كانتون الـ 131 عبر الإنترنت فى الفترة الممتدة من 15 إلى 24 أبريل، حيث تم إعداد قسم الصحة فى المعرض بشكل كامل فى ظل توقع الكثير من الطلبات على ما فيه، حيث اجتذب الكثير من انتباه المشترين العالميين فى الجلسة الماضية للمعرض.





وقالت ماغى بو، نائبة المدير العام لمكتب الشؤون الخارجية فى معرض كانتون، قبل افتتاح المعرض مباشرة، إن "الصين نجحت فى الحد من كوفيد-19 بفضل الابتكارات فى القطاع الطبى، وهذا يؤدى إلى الاتجاه الصعودى لصادرات الأدوية الصينية".

بصفتها منتجًا ومصدرًا رئيسيًا للمنتجات الطبية، مرت الصين بتقلبات فى الطلب على منتجات الحماية الطبية منذ تفشى كوفيد – 19، وبسبب الوباء، تتجه الصناعة الطبية فى الصين، مع تراكم 20 عامًا أو أكثر، نحو "العصر الذهبى" للأجهزة الطبية المتطورة والتى تعمل على تسريع وتيرة استبدال الواردات.

وشوهدت اختراقات مع ظهور أحدث التقنيات، بما فى ذلك المغناطيسات فائقة التوصيل، ومسرعات الإلكترونات، ومقاييس الطيف / الترددات الراديوية، 2 متر PET/CT من الجيل الثالث للقلوب الاصطناعية، وأنظمة العلاج بالموجات فوق الصوتية المركزة عالية الكثافة، ويتصدر إنتاج أجهزة مراقبة القلب، والتصوير الشعاعى الرقمى، وأجهزة التحليل البيوكيميائية الآلية وغيرها من المعدات الطبية السوق العالمية.

يُباع التصنيع الذكى للصين لأجهزة التصوير المقطعى المحوسب والتصوير بالرنين المغناطيسى وغيرها من المعدات الطبية إلى أكثر من 100 دولة. تسارع تكامل المعدات الطبية والـ 5 جى والبيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعى، والفيديو فائق الدقة، مما أدى إلى التطور السريع لمعالجة الطبية عن بعد والطب الدقيق.

أظهرت الإحصائيات الصادرة عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات أنه خلال الخطة الخمسية الـ 13، قفزت القيمة السوقية لصناعة المعدات الطبية فى الصين من 480 مليار يوان صينى فى العام 2015 إلى 840 مليار يوان صينى فى العام 2020، بمعدل نمو سنوى مركب يبلغ 11.8٪.

شكلت الصناعة نظام منتجات لأكثر من 1100 فئة فى 22 فئة رئيسية، تغطى جميع جوانب الرعاية الصحية. تمثل الشركات الصينية أكثر من 10٪ من الإنتاج الدولى، علاوة على ذلك، شكلت صادرات المعدات الطبية 54.2٪ من الإجمالى فى المجال الطبى فى العام 2021، بزيادة 1٪ عن العام السابق، مما يشير إلى الاعتراف الدولى بالتصنيع الطبى فى الصين.

وفقًا لماغى بو، يمكن للصناعة الطبية أن تمثل أفضل قوة شاملة للبلد. لطالما كان القطاع هو أبرز ما فى معرض كانتون، وسيزيد معرض كانتون الـ 131 سيزيد معرض كانتون 131 من الجهود المبذولة لتعزيز المعدات الطبية فى الصين لتحقيق تنمية أسرع، والمساهمة بشكل أكبر فى مكافحة الوباء.