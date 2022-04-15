إطلاق جيل جديد من الصواريخ الصينية عالية الدفع

جدة - نرمين السيد - جاءت تصريحات الرئيس شى خلال تفقده مركز "ونتشانغ" لإطلاق المركبات الفضائية، حيث تفقد برج الإطلاق ومرافق أخرى، بحسب ما أفادت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية.

وأشاد الرئيس الصينى بسلسلة من مهمات الفضاء الرئيسية التى تم إطلاقها من المركز، من بينها إطلاق "الوحدة تيانخه"، وهى الوحدة الأساسية لمحطة الفضاء الصينية، ومهمة "تشانغ آه-5" القمرية، ومسبار "تيانون-1" لاستكشاف المريخ.

وأوضح شى، أن "ونتشانغ" هو مركز إطلاق الجيل الجديد من الصواريخ الحاملة الصينية عالية الدفع، ورأس جسر لاستكشاف البلاد للفضاء السحيق.

وقال شى، إن مركز الإطلاق يجب أن يواصل التطلع إلى تحقيق أقصى مراحل التطور الفضائى العالمى والاحتياجات الإستراتيجية الرئيسية لصناعة الفضاء فى الصين، وأن يعزز قدراته الحديثة فى مجال الإطلاق الفضائى بشكل شامل.

ومن المقرر أن تستكمل الصين بناء محطتها الفضائية هذا العام، وسيتم إطلاق مركبتى الشحن الفضائى "تيانتشو-4" و"تيانتشو-5"، والوحدتين المختبريتين "ونتيان" و"منغتيان"، من ونتشانغ.

وأكد شى، أنه يتعين على مركز الإطلاق بذل جهود دقيقة لضمان النجاح الكامل لتلك المهام الفضائية.