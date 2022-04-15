الرئيس التنفيذى لتويتر يرد على عرض الملياردير إيلون ماسك لشراء الشركة

ووفقا لما نشرته "سكاى نيوز عربية"، وقال المصدر، الذى طلب عدم نشر هويته لأنه غير مخول بالحديث علنا عن الأمر، إن أجراوال عبَّر خلال اجتماع موسع للموظفين عن تقديره لعملهم وشجعهم على الاستمرار فى التركيز.
وأضاف: "نحن الموظفون نسيطر على ما يحدث". وكان ماسك، الرئيس التنفيذى لشركة تسلا، عرض فى وقت سابق شراء تويتر بما قيمته 43 مليار دولار.
وقال أجراوال للموظفين إن مجلس الإدارة يواصل بحث عرض ماسك، لكنه لا يستطيع إخبارهم بكل شيء عن الأمر.
وسأل أحد الموظفين فى جانب من الاجتماع استمعت إليه رويترز عن كيفية توصل الشركة إلى قرار عرض مقعد فى مجلس إدارتها على ماسك.
وقال: "هل سنبدأ وحسب فى دعوة جميع المليارديرات إلى مجلس الإدارة؟".
ورد أجراوال قائلا إن المجلس يتصرف وفقا لما تمليه مصلحة المساهمين فى الشركة.
وقال: "لدى وجهة نظر قوية هى أن صوت الناس المهمين للخدمة التى نقدمها هو شيء يتعين علينا التركيز عليه حتى نتمكن من التعلم والتحسن".
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