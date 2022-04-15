تطبيق سحرى على جوجل يساعد مستخدمى iOS على التحول لنظام الأندرويد

جدة - نرمين السيد - وظهر تطبيق للتحول إلى أندرويد عبر جوجل، ومن خلاله سيتمكن مستخدمو آيفون من ترحيل البيانات كاملة بسهولة من iOS إلى أندرويد دون الكثير من القلق، وذلك نقلا عن موقع techcrunch.

ومن المثير للاهتمام أن جوجل لم تعلن عن هذا التطبيق الجديد حتى الآن، ولقد علمنا أنه كان فى طور الإعداد، ولكنه أصبح الآن متاح عبر Apple App Store بدون إعلان رسمى عن الإطلاق، ولم يتم إدراجه فى مواقع جوجل ذات الصلة ولا يظهر حتى فى App Store عند البحث عنه، لكنه متاح عبر المتجر.

تجدر الإشارة إلى أن أبل لديها نسختها الخاصة من هذا التطبيق على متجر Google Play، وهو موجود منذ عام 2015، وقد تكون جوجل قد تأخرت قليلاً فى هذا التطبيق، ولكن على الأقل تم تنفيذه.

بشكل أساسى، ينقل التطبيق أجزاء متكاملة من البيانات من iPhone إلى حساب Google Drive، وبمجرد تشغيل هاتف Android الخاص بك، فإنه يسحب البيانات من Drive ويقوم بمزامنتها، ويتيح لك ذلك نقل جميع الأشياء التى تحتاجها بدون كابل أو حتى وجود الهاتفين فى نفس المكان فى نفس الوقت.

وستلاحظ أن تطبيق التحويل إلى الأندرويد لا ينقل التطبيقات، ومن الطبيعى أن يحدث هذا مع قيود أبل على التطبيقات التى تقوم باختبار اتصال iOS للتطبيقات المثبتة الأخرى.