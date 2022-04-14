شبح مارادونا يهدد فريقه الطبى بتهمة القتل العمد بعد 18 شهرا على رحيله

جدة - نرمين السيد - واتهم مكتب المدعى العام الفريق الطبى بعلاج مارادونا بشكل خاطىء، وقد تصل عقوبتهم السجن لنحو 25 عامًا، حال ثبوت إدانتهم.

وتم توجيه الاتهام الذى أعلن عنه فى وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء إلى ليوبولدو لوك، طبيب مارادونا الشخصى، والطبيبة النفسية أوجستينا كوزاكوف بالإضافة إلى أخصائى نفسى وطبيب آخر، والمنسق الطبى للتأمين الصحى وثلاث ممرضات.

فى المقابل، أنكر المتهمون الثمانية التهم المنسوبة إليهم.

وتوفى مارادونا عن عمر يناهز 60 عامًا فى مسكن خاص شمال العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس فى 25 نوفمبر 2020، بعد أسابيع قليلة من خضوعه لعملية جراحية فى المخ .

وبحسب المحققين، فقد ارتكبت أخطاء جسيمة فى الرعاية المنزلية لمارادونا، الفائز بكأس العالم مع منتخب الأرجنتين عام 1986 بالمكسيك، والذى كان فى حالة صحية سيئة.