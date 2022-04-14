قائمة «نيويورك تايمز» للروايات الأكثر مبيعا فى الأسبوع الثانى من أبريل

جدة - نرمين السيد - وتصدرت قائمة الصحيفة الأمريكية رواية IT ENDS WITH US "الأمر ينتهى بنا" للمؤلف كولين هوفر، والتى تدور أحداثها حول معاناة زوجة نشأت فى بيئة منزلية تحيطها انتهاكات كثيرة.

فيما جاءت فى المرتبة الثانية رواية "عندما يغنى لوبستر"، وهى الرواية التى صدرت منذ عام 2019، للروائية ديليا أوينز، بعدما احتلت المرتبة الأولى لفترات طويلة بالقائمة.

كما تصدرت رواية SEA OF TRANQUILITY "بحر الهدوء" المرتبة الثالثة فى قائمة نيويورك تايمز لمؤلفتها إميلى سانت جون ماندل، والتى تدور حول محقق يحقق فى حياة البرية معتقدا أن أفعاله قد تؤثر على الجدول الزمنى للكون.

وفى المرتبة الرابعة، جاءت رواية VERIT، للكاتب كولين هوفر وهو الكتاب الثانى له فى القائمة، وتدور حول محاولة كاتب لكتابة مسلسل شعبى، ثم تتعقد الأحداث ليكشف حقيقة مروعة.

وجاءت فى المرتبة الخامسة والأخيرة، رواية RUN, ROSE, RUN، "اركضى روز .. اركضى" للأسبوع الخامس، وتحكى عن مغنية وكاتبة أغانى تذهب إلى مدينة ناشفيل بحثًا عن النجومية ولكن يتبعها ماضيها المظلم.