جدة - نرمين السيد - عرض الملياردير الكندى إيلون ماسك شراء منصة التواصل الاجتماعى للتدوينات القصرة "تويتر" بقيمة 39ر41 مليار دولار، حيث سيدفع أغنى رجل فى العالم 20ر54 دولار عن كل سهم نقدا، بما يمثل نسبة زيادة 54% على سعر الإغلاق فى 28 يناير وبقيمة تبلغ نحو 43 مليار دولار، وقد ارتفعت أسهم موقع التواصل الاجتماعى بنسبة 18%.





وذكر راديو "فرنسا الدولى"، اليوم الخميس، أن الملياردير الذى يسيطر على شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية قد استحوذ على 9% من أسهم تويتر فى الرابع من أبريل الجارى، موضحا أن "ماسك" يمتلك 73.5 مليون سهم فى تويتر، مما يشير إلى أن قيمة حصته فى الشركة تصل إلى 2.9 مليار دولار، حيث تعنى هذه الأرقام أن حصة مالك تيسلا فى تويتر صارت أكبر بأربعة أضعاف حصة مؤسس المنصة "جاك دورسى" التى تقدر بنحو 2.25%. يذكر أن "ماسك" الذى يستخدم "تويتر" بكثرة لديه أكثر من 80 مليون متابع لحسابه على الموقع منذ انضمامه عام 2009.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيلون ماسك يعرض شراء منصة تويتر بالكامل مقابل 41.39 مليار دولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.