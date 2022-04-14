لإضافة الطابع الجمالى.. واتساب يطرح ميزة جديدة

جدة - نرمين السيد - ويسعى واتساب لإدخال أدوات رسم جديدة لدى بعض الأشخاص الذين يستخدمون النسخة التجريبية منه على الأجهزة التى تعمل بنظام "آى أو أس"، المشغل لدى هواتف أيفون.

وأشار التطبيق إلى أن أداة الطمس موجودة لدى مستخدمى "واتساب" الذين يستعملون هواتف "أيفون" عندما يحملون الصور، ولكن الجديد هو واجهة محرر الرسم، الذى لا يحتاج إلى صور لكى يعمل.

كما يخطط واتساب لطرح هذه الخدمة الجديدة على النسخة التجريبية المتاحة لمستخدمى أجهزة "أندرويد" فى وقت لاحق.

ومع إضافة هذه الخدمة الجديدة، يكون تطبيق التواصل الفورى الذى يستخدمه أكثر من مليارى إنسان، قد وسع من نطاق خدماته من النصوص إلى الوسائط المتعددة والوثائق، والآن الرسم.