شاب أمريكى يخضع للتجميل ليتحول إلى شيطان (صور)

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جدة - نرمين السيد - وأشار مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى إلى أن ذلك الشخص يحمل اسم "سورين لورينسون"، والذى أجرى العديد من عمليات التجميل، ليتحول فى صورة تشبه الشيطان الذى تصوره الكتب، وفقا لما جاء فى الصحف الأمريكية.
وبدأ سورين خطته منذ 10 سنوات وأنفق آلاف الدولارات فى عمليات التجميل حتى يصل إلى شكل شيطانى بعد إجراء العديد من التعديلات فى مظهره سواء بقطع أجزاء من جسده أو رسم الوشوم.
ووفقا للصحف، قال سورين إنه أجرى تعديلات على وجهه وضلوعه، وأيضا أجرى تعديلات على عينه، وأضاف حبرًا أزرق على المنطقة البيضاء فى عينيه كخطوة فى التغيير الشامل الذى أجراه فى وجهه.
ولجأ إلى غرس 20 إبرة فى وجهه أيضا حتى يتغير شكله ويتحول إلى شيطان، ولكن تعرض للكثير من الانتقادات والسخرية الموجهة ضده بسبب تعديلات ملامحه.
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