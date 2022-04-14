لعدم الإعجاب.. تيك توك يختبر ميزة جديدة

جدة - نرمين السيد - تيك توك

وأعلن تطبيق تيك توك عن خاصيته الجديدة التى تحمل اسم "عدم الإعجاب"، بهدف تعزيز المشاركة الحقيقة فى التعليقات والإبلاغ عن التعليقات التى يجدونها غير مناسبة أو غير ملائمة.

وبتلك الميزة تم السماح للمستخدم بالإبلاغ عن المقطع الذى لم ينل إعجابه أو الذى لم يرغب فى رؤية المزيد منه، وبالإضافة إلى ذلك فإن زر "عدم الإعجاب بالتعليق" متاح بالإضافة إلى خيار الإبلاغ عن تعليق لانتهاكات إرشادات المجتمع، وفقا لموقع "theverge".

وعند النقر على زر "عدم الإعجاب" لن يتم مشاركته بشكل عام مع المستخدمين الآخرين على تيك توك، ولن يتم إخطار المتابعين بأن تعليقاتهم قد تم رفضها، كما لن يتمكن المستخدمين والمعلقين من رؤية عدد مرات عدم الإعجاب بالتعليق.

ميزة عدم الإعجاب

وأشار التطبيق إلى تلك الميزة تسهل من الإبلاغ عن التعليقات الغير مرغوب فيها، والتى لا تتناسب أو لا معنى لها بالنسبة للمحتوى المنشور، أو للإبلاغ عن التعليقات المتعلقة بالتحرش أو التى تحض على الكراهية أو التنمر.

واستهدف من وراء زر "عدم الإعجاب" تصفية التعليقات والحظر المجمع والحذف إلى منشئى المحتوى الذين يتلقون عددا كبيرا من التعليقات السلبية، ووفقا لـ TikTok، سيتم اتخاذ القرارات بشأن طرح الميزة بالكامل خلال الأسابيع المقبلة.

استخدام ميزة عدم الإعجاب

ولاستخدام ميزة "عدم الإعجاب" فى تيك توك، يجب على المستخدم الضغط مطولا على المقطع الذى لم ينال إعجابه، وتظهر بعدها قائمة الاختيارات لتسجيل عدم الإعجاب، يتيح الخيار الأول إخفاء جميع مقاطع المستخدم، إما الخيار الثانى سوف يساهم فى إخفاء جميع المقاطع التى تستخدم الملف الصوتى الموجود داخل المقطع وهذا لجميع المستخدمين عبر المنصة.