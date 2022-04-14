جدة - نرمين السيد - ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن شرطة سان فرانسيسكو واجهت مشكلة غير مسبوقة، عندما أوقف أحد عناصرها سيارة ذاتية القيادة كانت تتنقل خلال الليل مع مصابيح مطفأة دون أن يكون فيها أى شخص.





ونقلت وسائل التواصل الاجتماعى تسجيلا مصورا انتشر عبر الشبكات الاجتماعية عن الحادثة التقطه أحد المارة، ويظهر التسجيل المصور شرطيا يتقدم إلى نافذة السيارة عند مقعد السائق، وسط ضحك من المارة الذين قال أحدهم: "لا أحد فى الداخل.. هذا جنون". وعقب ذلك انطلقت بعدها السيارة ذاتية القيادة من نوع "كروز" تلقائياً للانتقال إلى الجانب الآخر بعد الإشارة الخضراء. وقال ناطق باسم الشرطة لوكالة الصحافة الفرنسية أن عناصرها اتصلوا بمشغلى المركبة الذاتية القيادة وفريق الصيانة تولى السيطرة على المركبة، فيما أكدت شركة "كروز" أن مصابيح السيارة كانت مطفأة بسبب خطأ بشرى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شرطى أمريكى يوقف سيارة لتحرير مخالفة.. فكانت المفاجأة المذهلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.