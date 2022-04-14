سرقة عينى عينك.. 3 سيدات يقمن بتخدير أخرى ثم يسرقن مصوغاتها (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقامت سيدات هنديات بتخدير شابة من خلال إطعامها من طبق يبدو أن الطعام الذى كان موجودا به يحتوى على مخدر.

وذكرت صحيفة "إنديا توداى"، أن ذلك جاء أثناء احتفالية بالهند فى ذلك الوقت، لافتة إلى أن 3 سيدات اقتربن من الفتاة وإحداهن كانت تحمل طبقا به طعام، وطلبن منها أن تشاركهن الاحتفال بتناول بعض الأطعمة.

بعد ذلك، ظهرت علامات الإعياء والدوار على الشابة الهندية، فيما قامت السيدات فى نفس اللحظة بالإمساك بها وسحبت إحداهن المصوغات التى كانت ترتديها فى يديها ورقبتها ثم هربن بسيارة.