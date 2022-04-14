تقارير: آبل قد تؤجل إطلاق سماعات الواقع المختلط

جدة - نرمين السيد - أشارت بعض التقارير الأخيرة إلى أن "آبل" قد تقوم بمعاينة سماعة الرأس فى نهاية هذا العام وقد تطرح مخزونًا محدودًا للبيع، فيما يتوقع أحد المحللين أن تؤجل الشركة الأمريكية إطلاق سماعة الواقع المختلط حتى أوائل عام 2023.

كتب المحلل جيف بو، من "هايتونج إنترناشونال سيكيوريتيز" فى رسالته، وفقًا لما أورده موقع "9to5Mac"، أن أول سماعة رأس للواقع المعزز والافتراضى تم تطويرها من قبل شركة "آبل" قد لا يتم إطلاقها فى وقت لاحق من هذا العام وقد يكون الإصدار قد تراجع إلى الربع الأول من عام 2023.

المحلل قال إن "آبل" ستبيع ما بين مليون إلى 1.5 مليون وحدة من سماعاتها عند دخولها الأسواق العام المقبل، وأن هذا يتعارض مع ما يلمح إليه بعض المحللين، والمطلعين.

وذكر "بو" أن شريحة "آبل" المخصصة لهذه السماعة ستكون واحدة من أبرز الميزات وستعطى سماعة الرأس دَفعة كبيرة نحو المنافسة.

تنتشر الشائعات بأن السماعة ستحتوى على أكثر من عشرة أجهزة استشعار، بما فى ذلك الكاميرات، والتى ستوفرها شركات مثل سونى و"Will Semi" و"Sunny Optical".

أشارت التقارير السابقة إلى أن سماعة رأس "آبل" ستأتى مع "تكوين مبتكر من ثلاث شاشات" والذى سيستخدم مزيجًا من لوحة أموليد ولوحين Micro OLED.

ويمكن أن تستخدم السماعات مستشعرات متقدمة للكشف عن البيئة والإيماءات، وقد يكون تصميم سماعة مستوحى من "آيربودس ماكس" و"آبل ووتش".

وفى وقت سابق من هذا العام، أفادت توقعات بأن أول سماعة رأس للواقع المختلط من "آبل" ستصل فى وقت ما قرب نهاية هذا العام.

وتوقع مارك جورمان، الكاتب فى موقع بلومبرج الأمر نفسه، قائلاً إن سماعة الرأس قد ترى ضوء النهار فى وقت ما بين خريف 2022 وصيف 2023 فى الولايات المتحدة.

فى حين أن تاريخ الإصدار غامض مرة أخرى، فإن أحد الاحتمالات هو أن تعلن شركة "آبل" عن سماعة رأس الواقع المختلط فى وقت لاحق من هذا العام ولكن المبيعات ستبدأ فقط فى عام 2023. وهذا على الأرجح لأن "آبل" فعلت ذلك فى الماضى مع Apple Watch وHomePod.