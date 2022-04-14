جدة - نرمين السيد - وتتيح هذه التحديثات عدة مميزات أخرى، منها عند القيام بتحديد أغنية من نتائج البحث، سوف يؤدى ذلك لتشغيل المقطع الصوتى فقط.
وأشار فريق YouTube Music إلى أنه تم تحسين ميزة اقتراح الأغانى التى تظهر فى Song Radio
وذلك من أجل وجود تنوع فى الفنانين فى قوائم التشغيل هذه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحديثات جديدة من YouTube Music على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.