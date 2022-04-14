تحديثات جديدة من YouTube Music

جدة - نرمين السيد - وتتيح هذه التحديثات عدة مميزات أخرى، منها عند القيام بتحديد أغنية من نتائج البحث، سوف يؤدى ذلك لتشغيل المقطع الصوتى فقط.

وأشار فريق YouTube Music إلى أنه تم تحسين ميزة اقتراح الأغانى التى تظهر فى Song Radio

وذلك من أجل وجود تنوع فى الفنانين فى قوائم التشغيل هذه.