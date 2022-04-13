مؤشر خطير.. إصابات السالمونيلا تصل لـ 150 حالة فى 9 دول والسبب بيضة كيندر

جدة - نرمين السيد - أصدرت الوكالة الأوروبية لسلامة الغذاء بالتعاون مع المركز الأوروبية للوقاية من الأمراض ومراقبتها بيان مشترك، أعلنتا فيه تسجيل 150 حالة إصابة بالسالمونيلا فى 9 دول نتيجة تناول شوكولاتة "كيندر سربرايز" بحسب ما نقلته "العربية".





وأرجعت سبب هذه الإصابات إلى تناول شوكولاتة بيضة كيندر من مصنع بلجيكى تابع لشركة كيندر التابعة لشركة فيريرو، هذا المصنع الذى تم إغلاقه مؤخرًا، بسبب تقارير رجحت تسبب الشوكولاتة التى ينتجها فى إصابة عددًا من الأطفال ببكتيريا السالمونيلا. وأشار البيان إلى أن معظم الإصابات حدثت عند الأطفال دون سن العاشرة، وتم الإبلاغ عنها فى 9 دول أوروبية، هى فرنسا وألمانيا وإسبانيا وهولندا وبلجيكا والسويد والنرويج وإيرلندا ولوكسمبورغ.

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